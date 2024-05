Ukraine-Krieg: USA werfen Russland Chemiewaffen-Einsatz vor

Die USA haben Russland den Einsatz einer Chemiewaffe in der von Russland angegriffenen Ukraine vorgeworfen. Russland habe "die chemische Waffe Chlorpikrin gegen ukrainische Streitkräfte" unter Verletzung der Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen eingesetzt, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit).

Russland habe außerdem Reizstoffe als Mittel der Kriegsführung in der Ukraine verwendet. Dabei handele es sich ebenfalls um einen Verstoß gegen die UN-Chemiewaffenkonvention.

Die russische Armee ist an vielen Frontabschnitten auf dem Vormarsch.

USA: Einsatz "kein Einzelfall"

Der Einsatz solcher Chemikalien sei "kein Einzelfall", hieß es in der Mitteilung. Die russischen Truppen wollten damit vermutlich die ukrainischen Streitkräfte aus befestigten Positionen verdrängen und taktische Fortschritte auf dem Schlachtfeld erzielen, erklärte das US-Außenministerium weiter.

Für den Angriffskrieg in der Ukraine rekrutiert Russland auch Söldner aus Indien.

Der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) zufolge wird Chlorpikrin als Kampfstoff und als Pestizid eingesetzt. Beim Einatmen besteht demnach ein Gesundheitsrisiko.

Russland und Ukraine werfen sich gegenseitigen Einsatz von Chemiewaffen vor

Die Ukraine hat in der Vergangenheit Russland mehrfach den Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen. So beklagte der ukrainische Generalstab zu Jahresbeginn, dass russische Truppen das Reizgas CS gegen ukrainische Soldaten in Schützengräben einsetzten.