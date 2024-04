Ukraine: Munitionsmangel könnte zu relevanten Schäden führen

Wegen der anhaltenden Verzögerung der Militärhilfe aus den USA für die Ukraine haben die Verteidiger einen kritischen Mangel an bestimmten Munitionstypen erlitten. So sind die Vorräte an Artilleriegranaten so knapp geworden, dass die russische Artillerie in bestimmten Abschnitten der Frontlinie eine Überlegenheit von 1:20, manchmal sogar 1:40 hat.