Habeck besucht Kiew: Ukraine braucht jede Unterstützung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen - er kam mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an, wie ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte.

Habeck sagte bei seiner Ankunft, der Besuch falle in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit jede Unterstützung brauche. Er fügte hinzu:

In Kiew will er unter anderen Präsident Wolodymyr Selenskyj , Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko sowie Energieminister Herman Haluschtschenko treffen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Habeck wird von Wirtschaftsdelegation begleitet

Solarenergie "sehr, sehr gut geeignet" gegen russische Luftangriffe

Bei den Gesprächen in Kiew soll es unter anderem um die jüngsten Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gehen. Der Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft, Jörg Marius Ebel, ist bei der Reise dabei und sieht in der Ukraine viel Potenzial für seine Branche. Solarenergie sei gegen "zukünftige Angriffe sehr, sehr gut geeignet, weil sie nicht mit einem Schlag bedroht oder gar ausgeschaltet werden kann."

Die Bevölkerung schützen oder die Soldaten an der Front? Wegen mangelnder Munition müsse die Ukraine eine "bittere Entscheidung" treffen, so Sicherheitsexperte Christian Mölling.

Zudem dient die Reise laut Wirtschaftsministerium dazu, die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz vorzubereiten, welche die Bundesregierung gemeinsam mit der ukrainischen Regierung am 11. und 12. Juni 2024 in Berlin ausrichtet.

Lage der ukrainischen Armee schwierig

Die Ukraine befindet sich in einer zusehend schwierigen Lage: Die Führung in Kiew appelliert seit Monaten immer wieder an die Verbündeten, mehr Munition und mehr Mittel für die Luftabwehr zur Verfügung zu stellen. Derweil verbuchte die russische Armee in den vergangenen Wochen im Osten der Ukraine eine Reihe von Geländegewinnen.