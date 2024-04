Putin: Zerstörung der Energieinfrastruktur ist Teil der Entmilitarisierung

Im Laufe der Woche hat Russland erfolgreich mehrere energiebezogene Ziele getroffen , darunter nicht nur Kraftwerke, sondern auch Gasspeicheranlagen. Während die taktischen Luftabwehrsysteme der Ukraine noch in der Lage sind, ankommende russische Drohnen zu bekämpfen, sind sie aufgrund des Mangels an modernen westlichen Luftabwehrsystemen immer weniger in der Lage, das Land gegen modernere Raketen und Marschflugkörper zu verteidigen.

Russland nutzt neuen Marschflugkörper

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Europäisches Parlament besteht auf die Lieferung von mehr Flugabwehr

Die ukrainische Regierung teilte unterdessen mit, dass Kiew in "wenigen Wochen" mindestens zwei neue Patriot-Batterien und ein SAMP/T-Luftabwehrsystem erhalten könnte. Deutschland sagte bereits am Samstag eine weitere Feuereinheit zu. In der Zwischenzeit ist es jedoch unwahrscheinlich, dass das geschwächte ukrainische Luftverteidigungssystem, dem die modernen Raketen ausgehen, in der Lage wäre, die wiederholten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes abzuwehren.