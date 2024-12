Ukraine und russische Vorstöße: So bedrohlich ist die Lage

Die russischen Streitkräfte rücken weiter in den südlichen Teil der Region Donezk vor. Sie gewannen weitere Gebiete südlich von Pokrowsk, um die Dörfer Nowy Trud und Dacheske, und griffen auch die Siedlung Schewtschenko an. Das offensichtliche Ziel ist es, die Stadt Pokrowsk, eine große Stadt und ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, von Süden her einzuschließen und so die Position der Ukrainer dort unhaltbar zu machen.

Geht Kalkül der Ukrainer bei Pokrowsk auf?

Zwar haben die Ukrainer mindestens drei, möglicherweise sogar fünf Verteidigungslinien östlich und südöstlich von Pokrowsk sowie innerhalb der Stadt errichtet. Diese Stellungen sind für die Abwehr eines russischen Vormarsches von Südosten her optimiert. Sollte es den russischen Truppen aber gelingen, sich der Stadt von Süden und sogar von Südwesten her zu nähern, wird dies die Lage der Verteidiger deutlich erschweren.

Südlich von Kurakhove gelang es Russland möglicherweise, einige ukrainische Einheiten einzukesseln, die die Dörfer Gannivka und Romanivka verteidigten. Die Konturen sind noch nicht klar, aber inoffiziellen ukrainischen und auch russischen Quellen zufolge haben einige kleinere ukrainische Verbände zu spät mit dem Rückzug von dort begonnen. In Anbetracht der Geschwindigkeit des russischen Vormarsches dürfte sich der "Nebel des Krieges" hier spätestens in einigen Tagen lichten.

Russische erobert kleine Gebiete in Kursk-Region zurück

Unterdessen hat die Ukraine ihre Stellungen in der Region Svatove durch die Befreiung des zerstörten Dorfes Kopanki zurückerobert. Dies bedeutet, dass die russischen Bemühungen, die ukrainischen Verteidiger westlich des Flusses Zherebets in diesem Sektor einzukesseln, wahrscheinlich gestoppt sind.

Massive russische Angriff auf Energiesystem

Die Bewertung der Schäden ist noch im Gange. Nach Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) mussten fünf der neun in Betrieb befindlichen ukrainischen Kernreaktoren ihre Leistung aufgrund von Schäden am Stromnetz drosseln.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Ukraine greift Russlands Militärinfrastruktur an

Die Ukraine setzte auch ihre schweren Angriffe in Russland fort. In der Nacht zum 11. Dezember traf sie ein Öllager in der Region Brjansk. Das Lager diente Berichten zufolge der Lagerung und Verteilung von Treibstoff für die russische Militäroperation in der Ukraine. Die Angriffe verursachten einen Großbrand. Darüber hinaus hat die Ukraine auch das 325. Flugzeugreparaturwerk in Taganrog in der russischen Region Rostow getroffen. Es liegen noch keine Bilder vor, um den Schaden zu beurteilen.