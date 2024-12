Friedrich Merz: "Deutschland darf nicht Kriegspartei werden"

Das Gespräch mit Friedrich Merz hier in voller Länge.

Eine Woche nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) in die Ukraine gereist. Dort mahnte Merz, dass man alles tun müsse, "um die Ukraine in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, ohne Einschränkung".

Im Gespräch mit dem heutejournal äußerte sich Merz außerdem zu der Debatte um Taurus-Lieferungen, den Auswirkungen einer weiteren Amtszeit von Donald Trump auf den Krieg und was die Entwicklungen in Syrien für Russlands Angriff auf die Ukraine bedeuten.

Sehen Sie das Interview mit Friedrich Merz oben im Video in voller Länge oder lesen Sie hier Auszüge. Das sagt Friedrich Merz zu …

… der Taurus-Lieferung

Um den Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland gibt es seit langem eine Debatte in Deutschland. Kanzler Scholz will die Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern nicht liefern.

Unions-Kanzlerkandidat Merz traf in Kiew Präsident Selenskyj.

Unions-Kanzlerkandidat Merz bekräftigte im heutejournal dagegen seine Absicht, im Falle einer Kanzlerschaft, Taurus bereitstellen zu wollen. Das Taurus-System könne einen Beitrag zur Bekämpfung russischer militärischer Ziele nahe der Grenze leisten, so Merz. Dennoch stellte der CDU-Chef klar:

Daher sei "eine Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten notwendig", so Merz. Diese Ausbildung dauere "mindestens vier bis fünf Monate".

Neben der Lieferung von Taurus geht es laut Merz aber auch darum "Waffen zu liefern, die die Ukraine einsetzen darf, auf hinter der Grenze gelegene russische militärische Ziele, von denen aus Russland zivile Ziele in der Ukraine angreift". Dazu sei Deutschland bisher nicht bereit, sagt Merz und erklärt:

… den Auswirkungen in Syrien auf den Ukraine-Krieg

Russland war jahrelang ein wichtiger Unterstützer von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Beim Treffen in Kiew sei die allgemeine Einschätzung gewesen, "dass Russland geschwächt ist durch das, was in Syrien jetzt gerade geschehen ist", sagt Merz.