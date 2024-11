Masala warnt bei "Lanz": Taurus-Frage könnte obsolet werden

Carlo Masala sieht in der US-Erlaubnis, Ziele in Russland anzugreifen, keine Wende im Ukraine-Krieg. Er warnt: Russlands Präsident Putin hat nur Trumps Amtsantritt im Blick.

von Michael C. Starke

Am Dienstag war es genau 1.000 Tage her, seit das russische Militär seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Und genau an diesem symbolträchtigen Tag hat die Ukraine erstmals auch russisches Gebiet beschossen - mit Raketen vom Typ ATACMS aus US-Produktion.

Die Erlaubnis, diese Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, hatte unlängst der scheidende US-Präsident Joe Biden erteilt. Es ist allerdings auch eine Entscheidung, auf die die Regierung in Kiew seit Monaten gedrungen und ebenso lange vergeblich gewartet hat. Warum also gerade jetzt dieser Sinneswandel?

Biden-Entscheidung ein Signal an Putin

Am Abend ordnete ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen bei "Markus Lanz" die Biden-Entscheidung als klare Botschaft in Richtung Kreml ein. Diese müsse vor allem vor dem Hintergrund gesehen werden, dass Soldaten aus Nordkorea auf Seiten Moskaus kämpfen. Zum Kalkül des Weißen Hauses sagte Theveßen:

"Wenn er hier den Westen austestet in seiner Entschlossenheit und wenn es keine entschlossene Antwort darauf gegeben hätte, dann würde Wladimir Putin in der Lage sein, nicht nur die jetzt vorhandenen 12.000 nordkoreanischen Soldaten, sondern vielleicht Hunderttausende oder noch mehr dazu zu holen."

Kein Überraschungsmoment durch US-Ankündigung

Eine Einschätzung, der Militärexperte Carlo Masala zustimmte, auch er sah in dem Kurswechsel in Washington ein Signal an den russischen Präsidenten. Der Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr kommentierte:

Über die Ankündigung betreibt Biden eine Art Eskalationskontrolle. „ Carlo Masala, Militärexperte

Das machte Masala vor allem an der Art der offenen Ankündigung fest, über die sich sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verärgert gezeigt hatte. Wenn man die Russen hätte überraschen wollen, führte Masala aus, wären die ATACMS einfach eingesetzt worden. So seien die USA aber eben nicht vorgegangen.

ATACMS wohl kein Gamechanger

Eine echte Wende für die ukrainische Kriegsführung wollte Masala durch die Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern nicht so recht erkennen:

Wir können relativ wenig dazu sagen, was der Effekt sein wird militärisch. „ Carlo Masala, Militärexperte

Unklar sei etwa, über wie viele ATACMS-Raketen die Ukrainer insgesamt verfügen. Was für Masala zudem für einen begrenzten Effekt sprach: Die "New York Times" hatte berichtet, die Ukraine dürfe ATACMS nur in der russischen Region Kursk einsetzen - offiziell bestätigt von US-Seite ist das nicht.

Masala: Taurus-Frage droht, obsolet zu werden

Angesichts der US-Genehmigung sind auch die Rufe nach einer Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine wieder lauter geworden. Diese Waffenart hat sogar eine Reichweite von 500 Kilometern und könnte theoretisch Ziele in Moskau erreichen. Kanzler Olaf Scholz lehnt eine Taurus-Lieferung weiterhin kategorisch ab.

Experte Masala rechnete nicht mit einer baldigen Kurskorrektur in Berlin - und argumentierte mit dem Kalender: Eine Bundestags-Neuwahl im Februar hieße, "wenn alles schnell läuft" im Mai könne eine neue Koalition regierungsfähig sein.

Ob sich dann die Taurus-Frage für einen möglichen Bundeskanzler Friedrich Merz überhaupt noch stelle, daran meldete der Sicherheitsexperte laute Zweifel an:

Wir wissen alle heute nicht, wo dieser Krieg im Juni stehen soll. (…) Und da kann der Krieg schon in einem Stadium sein, wo Taurus völlig obsolet ist. „ Carlo Masala, Militärexperte

Masala: Krieg läuft zuungunsten der Ukraine

Die Ukraine, soviel wurde in den Worten Masala deutlich, befinde sich gerade auf der Verliererseite: "Die Ukraine verliert im Donbass, die Russen drücken an allen Fronten", so der Experte. Und ergänzte seine Analyse wie folgt:

Meine Vermutung ist, Putin will bis zum 20. Januar, also bis zur Amtseinführung, bis zur Inauguration von Donald Trump, so viele Fakten wie möglich schaffen. „ Carlo Masala, Militärexperte

Erst mit diesem Datum entscheide sich aus Putins Perspektive wirklich, wie die Trump Administration auf den Ukraine-Krieg reagiere. Dem kolportierten Trump-Plan nach, so Masala weiter, würde der kommende US-Präsident "diesen Krieg gerne einfrieren und den Russen die Gebiete überlassen, die sie gerade besetzen".

Angriffe auf Odessa bedrohen Ukraine wirtschaftlich

In diesem Zusammenhang müssten auch die verstärkten russischen Angriffe auf die südukrainische Hafenstadt Odessa gesehen werden, mahnte der Professor für Internationale Politik - mit möglichen gravierenden Folgen: "Wenn Odessa von den Russen erobert werden sollte, dann ist die Ukraine vom Wasser abgeschnitten. Das ist eine ganz andere ökonomische Situation für die Rest-Ukraine."

Als einer der größten Weizen-Exporteure der Welt ist das Land auf einen Zugang zum Seeweg angewiesen. Die US-Freigabe für ATACMS müssen daher auch als Versuch gewertet werden, der Ukraine Verhandlungsmasse zu erhalten, etwa für einen Gebietstausch oder andere Zugeständnisse. Masala sagte: "Wenn Kursk fällt bis zu dem Zeitpunkt, wo Donald Trump inauguriert wird, dann hat die Ukraine überhaupt nichts, womit sie in Verhandlungen reingehen kann."

