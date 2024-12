Ukraine: AfD lobt Scholz - CDU weicht bei Taurus aus

Seit Olaf Scholz (SPD) am Wochenende den Wahlkampf als selbsternannter Friedenskanzlerkandidat gestartet hat, bekommt er Zuspruch und Unterstützung - von der AfD . Sie gibt dem Bundeskanzler, so schräg das auch klingt: Schützenhilfe für den Frieden.

Das hat Scholz in dieser Zuspitzung nicht gesagt. Aber hat er es nicht suggeriert, als er dem CDU-Kanzlerkandidaten vorwarf, mit der Ukraine-Politik "Russisch Roulette" zu spielen

"Unsere Angst überwinden vor Putin"

Provoziere niemand Putin - das ist im Kern des Kanzlers Warnung. Wer das mache, riskiere einen Atomkrieg. Wie Friedrich Merz es angeblich getan hat mit diesem Junktim: Wenn Putin weiterhin die Zivilbevölkerung in der Ukraine angreife, dann müsse Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefern.

Das hatte Merz geantwortet auf Scholz' Regierungserklärung. Die war am 16. Oktober, ist also eine politische Ewigkeit her. Es werde Zeit, "dass wir unsere Angst überwinden vor Putin", hatte der CDU-Chef damals noch hinzugefügt und darauf verwiesen, dass der russische Präsident wiederholt mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen gedroht habe.