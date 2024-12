Kiew: Russland verliert 2.000 Soldaten an einem Tag

Die Kämpfe im südlichen Teil des Donbass sind jedoch nach wie vor äußerst intensiv: Offiziellen ukrainischen Berichten zufolge hat Russland am 28. November mehr als 2.000 Soldaten verloren - dazu zählen sowohl Getötete als auch Verwundete. Das ist die bisher höchste Zahl an einem Tag und entspricht etwa zwei Bataillonen.

Russische Truppen rücken im Donbass weiter vor

Die russischen Truppen rückten im südlichen Donbass weiter vor. Sie nahmen das Dorf Schowte südlich von Pokrowsk ein und können weiter entlang des Flusses Solona vorrücken. Sollte der russische Vormarsch in dieser Richtung weitergehen, könnten sie sich bald auch von Süden her der Stadt Pokrowsk nähern.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russland kämpft bereits in Kurachowe und hat den östlichen Teil der Stadt eingenommen. Russische Einheiten rücken auch bei Welyka Nowosilka vor und drohen, die Verteidiger der Stadt einzukesseln. Welyka Nowosilka ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt der Ukraine . Sollte es in russische Hände fallen, würde dies die Unterstützung der ukrainischen Verteidigungslinien auch in der Region Saporischschja erheblich erschweren. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Ukrainer versuchen werden, Welyka Nowosilka so lange wie möglich zu verteidigen.

Russische Angriffswellen gegen zivile Infrastruktur

Russland setzte seine massiven, kombinierten Angriffe gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine fort. Es gab zwei große Angriffswellen, eine am 27. und 28. November und die andere in der darauf folgenden Nacht vom 28. auf den 29. November. In der ersten Nacht versuchte Russland, energiebezogene Objekte in der gesamten Ukraine zu treffen, während sich die Angriffe am 28. und 29. November auf die westlichen Regionen der Ukraine konzentrierten, wo die Flugabwehr vergleichsweise schwächer ist.