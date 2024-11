Ukraine: Warum Russland jetzt so aufs Tempo drückt

Bis Trump an die Macht komme, setzten die Russen alles daran möglichst viele Gebiete zu erobern, so Oberst Markus Reisner. Er rechnet mit der Einnahme des Kessels von Kurachowe.

Ukrainischen Streitkräften droht die Einkreisung

Nächste Ziele Russlands noch offen

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russland will Tempo bis Trumps Amtsantritt halten

Russland will so viel Raum wie möglich bis zum 20. Januar

Russischer Vormarsch nicht zu verhindern, nur zu verlangsamen

Die Frage ist, ob die ukrainische Armee in der Lage sein wird, einen russischen Durchbruch in operativem Ausmaß zu verhindern, also ihre Taktik beizubehalten, sich nicht auf das Halten von Territorium zu konzentrieren, sondern ihre Kräfte so weit wie möglich zu erhalten und gleichzeitig den Russen maximale Verluste zuzufügen.