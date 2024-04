Selenskyj fleht um Hilfe: Verliert die Ukraine den Krieg?

Es gibt ein Wort, das lange gemieden wurde - und das mittlerweile die Runde macht, auch in westlichen Hauptstädten. Das Wort heißt: Niederlage. Die Ukraine , heißt es, drohe nicht nur weitere Menschenleben zu verlieren, wie in Tschernihiw im Norden des Landes, sondern gleich diesen Krieg. "Die Ukraine steuert auf eine Niederlage zu" , titelt etwa das Internetportal "Politico".

Dazu passt, dass auch der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, so deutlich Alarm schlägt wie kaum zuvor - in einem Brief an die EU-Außenminister, der ZDFheute exklusiv vorliegt. Im März, so berichtet Borrell in dem Schreiben, sei die Ukraine im Schnitt von drei Raketen pro Tag getroffen worden. Dringend brauche die Ukraine weitere Flugabwehrsysteme.