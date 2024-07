Ukraine-Krieg - Militärexperte: "Momentum bei den Russen"

Sehen Sie hier das Gespräch mit Markus Reisner in voller Länge.

Die von Russland angegriffene Ukraine steht im Osten des Landes weiterhin unter Druck und muss im umkämpften Donbass Gebietsverluste hinnehmen. In mehreren Regionen rücken russische Streitkräfte vor.

Im Gespräch mit ZDFheute live ordnet Militärexperte Oberst Markus Reisner von der Militärakademie in Wien die aktuelle Lage an der Front ein.

Sehen Sie das Interview mit Markus Reisner oben im Video in voller Länge und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Reisner zu …

… der aktuellen Lage in Charkiw

Seit mehreren Monaten nimmt Russland die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine unter Beschuss. Auf taktischer Ebene gelinge der Ukraine hier eine "erfolgreiche Abwehroperation", glaubt Reisner. Sie habe es geschafft, den russischen Streitkräften - die versucht hätten, mit etwa 50.000 bis 60.000 Mann anzugreifen - "einen Riegel vorzuschieben und diese an einem weiteren Vormarsch zu hindern".

Mit dem Vorstoßen in Charkiw habe Russland die Ukraine dazu gezwungen, "kostbare Reserven, die man im Donbass gebraucht hätte, in den Norden bei Charkiw zu verlegen, um sie dort einzusetzen". Deshalb erkenne man nun auf operativer Ebene ein Vorstoßen der russischen Truppen im Donbass.

Trotz der schlimmsten Angriffe seit Wochen seien die Menschen auf den Straßen, so ZDF-Reporterin Anne Brühl bei Charkiw. Sie wollten zeigen, dass das Leben im Krieg weitergeht.

Die russischen Truppen in Charkiw seien nicht ausreichend, um in die Stadt vorzustoßen, erklärt Reisner, bilanziert aber:

Aber Sie sehen, dass natürlich dieser Druck in Charkiw dazu führt, dass die Ukrainer gezwungen werden, Kräfte zu verlegen und die fehlen jetzt faktisch im Donbass.

… der Lage in anderen Frontabschnitten

Bei Otscheretyne sei Russland zum Teil ein Durchbruch gelungen. Dort sei in der Nähe eine Ortschaft eingenommen worden. "Hier kam es zu einer Situation, wo zwei ukrainische Verbände kurz vor der Einkesselung standen." Diese hätten sich zwar "in letzter Sekunde noch absetzen" können, sagt Reisner, betont aber:

Das zeigt, dass das Momentum bei den Russen ist, denn sie bestimmen faktisch, wo die Ukrainer gezwungen sind zu reagieren und das macht es für die Ukrainer so herausfordernd.

Aus der Geschichte habe man gelernt, dass Verteidigung priorisiert werden müsse, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, im Interview mit ZDFheute live.

Während die Lage bei Marinka "sehr prekär" sei, sei den Russen bei Wuhledar ein Vorstoß in Richtung einer wichtigen Versorgungsstraße gelungen. Dazu erklärt der Militärexperte:

… dem Kriegsverlauf insgesamt

Insgesamt, so Reisner, sehe man in der Ukraine "die typischen Merkmale eines Abnutzungskrieges". Russland versuche zum einen an verschiedenen Stellen der Front die Ukraine zu binden und zum anderen zu sondieren, ob es mögliche Durchbruchstellen gibt.