Putin erneuert sein Ultimatum an die Ukraine

Die russischen Truppen rückten an mehreren Abschnitten der Donbass-Frontlinie weiter vor. In Chasiv Yar übernahmen sie die Kontrolle über die östlich des Siversky Donets-Donbass-Kanals gelegenen Stadtteile. Die ukrainischen Verteidiger zogen sich hinter den Kanal zurück.

In Friedenszeiten würde dieser künstlich angelegte Wasserlauf ein beträchtliches Hindernis darstellen, da er etwa 4-6 Meter breit und auch ziemlich tief ist. Da jedoch die Pumpstationen aufgrund des Krieges alle beschädigt oder zerstört sind, befindet sich viel weniger Wasser im Kanal. Dennoch können seine steilen Flanken jede Bewegung erheblich behindern, vor allem die von mechanisierten Kräften.

Verteidigungslinien erobert

In Richtung Toretsk stieß Russland weiter in nach Pivnichne vor. Darüber hinaus gelang es ihnen, die ukrainischen Verteidigungsanlagen südlich des Dorfes Nyu York zu durchdringen.

Der Grund dafür war, dass die Koordinierung zwischen zwei ukrainischen Brigaden, die diesen Abschnitt verteidigten, nicht funktionierte. Die russische Armee rückte auch weiter in Richtung Pokrowsk vor, wenn auch langsamer als in der vergangenen Woche.

Der Vorstoß in Richtung Toretsk deutet darauf hin, dass Russland beabsichtigt, sich einen gewissen Handlungsspielraum zu verschaffen und die operative Unklarheit aufrechtzuerhalten, da es von hier aus entweder nach Norden gegen Chasiv Yar oder weiter nach Westen zur Unterstützung des Vormarsches auf Pokrovsk vorstoßen kann.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Russischer Präzisionsschlag erfolgreich

Am 1. und 2. Juli gelang es, einen ukrainischen Militärflughafen in Mirgorod zu treffen und dabei mindestens einen dort stationierten ukrainischen Sukhoi S-u27-Kampfjet zu zerstören . Mehrere andere wurden beschädigt.

Ukraine unterschätzt Gefahr der Waffen

Am 3. Juli griff Russland eine Reihe von zivilen Zielen in der ukrainischen Stadt Dnipro an und traf unter anderem ein Einkaufszentrum, eine Schule und ein Krankenhaus. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf acht Zivilisten, während mehr als 50 Menschen verwundet wurden.