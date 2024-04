Russische Gleitbomben werden zum ukrainischen Albtraum

Wie die ukrainische Stadt Tschernihiw werden immer wieder Ziele in der Ukraine von russischen Bomben zerstört.

Knappe Ressourcen bei der Abwehr russischer Luftangriffe entwickeln sich für die Ukraine zu einem immer größeren Problem. Mit sogenannten Gleitbomben - modifizierten Sprengkörpern, die von Flugzeugen abgeworfen auf weite Strecken ihr Ziel finden können - bahnt die russische Luftwaffe den Truppen am Boden den Weg.

Die Regierung in Kiew ruft bei westlichen Verbündeten um Hilfe. Deutschland, das mit Frankreich seit Februar eine sogenannte Fähigkeitskoalition für Luftverteidigung anführt, wird ein drittes Flugabwehrsystem vom Typ Patriot schicken und wirbt bei Verbündeten mit einer Initiative um mehr Unterstützung.

Deutsche Initiative für mehr Ukraine-Hilfen

Die Initiative sei darauf ausgerichtet, eine größere Menge an Staaten noch mal "zu aktivieren und zu motivieren", kurzfristig etwas zu liefern, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Denn die ukrainischen Partner meldeten eine Veränderung in der Bedrohungslage. Die Ukraine brauche mehr weitreichende Waffensysteme, denn: