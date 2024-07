Hat die Ampel fertig? Scholz-Bilanz vor der Sommerpause

Nach der Sommerpause startet die Koalition aus SPD, Grünen und FDP in ein neues Ampeljahr.

Über 80 Stunden - in zum Teil quälenden Nachtsitzungen - haben Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Haushalt für 2025 verhandelt. Das Ergebnis, ein Kompromiss mit Lücken, die erst noch geschlossen werden müssen. Sind die Differenzen nun beigelegt und kann es einen Neubeginn der Ampel-Koalition nach der Sommerpause geben?

Ja, natürlich ist es eine Chance für einen Neubeginn, aber es ist der letztmögliche Neubeginn vor den Wahlen 2025. Die Ampel startet in ihr letztes Jahr.

"Aber so eine Koalition, die ohnehin ideologisch schwer zusammenzuhalten ist, jetzt auch noch unter finanziell erschwerten Vorzeichen, ist natürlich eine noch mal größere Herausforderung", sagt die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.

Mehr Fortschritt wagen

Eine Koalition, die ohnehin schwer zusammenzuhalten ist, weil die Meinungen was "gute", was die "richtige" Politik ist, oft weit auseinander liegen. Angetreten mit dem Motto "Mehr Fortschritt wagen": Davon höre man - so Römmele - nicht mehr viel: