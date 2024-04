Militär-Experte: Rascher Nato-Beitritt der Ukraine denkbar

"Also ich würde es so beschreiben, dass wir gerade in einem Zeitfenster existieren, das sich für Russland aufgetan hat", erklärt Sauer weiter. In diesem Zeitfenster versuche Russland, die beiden Gebiete Donezk und Luhansk komplett zu erobern. Das sei für die Ukraine wiederum extrem schwierig. Ihr nämlich, erklärt Sauer, fehle es an allem und "bis unsere Rüstungsindustrie wieder etwas nachliefern kann, nutzt Moskau die Lage, um sich alles, was geht, zu schnappen." In diesem Zeitfenster dürfte Russland vermutlich Ende Mai/Anfang Juni eine weitere größere Offensive starten. Die Verbündeten müssten "deutlich umfangreicher nachbestellen, zum Beispiel Panzer oder den Taurus. Da ist erstaunlich wenig passiert".