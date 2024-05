Immer mehr Störungen: Russland greift wohl das GPS-System an

"Wenn Ihnen während der Nachtfahrt jemand die Scheinwerfer ausschaltet, wird es gefährlich" - so fasst Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis in der " Financial Times " die derzeitige Situation im Luftraum zusammen. Immer häufiger werden in bestimmten Regionen die GPS-Signale gestört, insbesondere nahe der russischen Exklave Kaliningrad.