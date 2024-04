Ukraines Armeechef räumt "taktische Erfolge" Russlands ein

Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrsky hat eine "verschlechterte" Lage an der Front und "taktische Erfolge" Russlands eingeräumt. "Die Situation an der Front hat sich verschlechtert", erklärte Syrsky auf Facebook.

Ukraines Armee mit Mangel an Munition und Soldaten

Russland habe "einen bedeutenden Vorteil an Kräften und Mitteln" und sei so in der Lage gewesen, bei heftigen Kämpfen Fortschritte zu erzielen, fuhr Syrsky fort. Russland habe "taktische Erfolge in einigen Sektoren" errungen und in einigen Gegenden "gelang es unseren Truppen, die taktische Lage zu verbessern".