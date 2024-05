Ukraine-Krieg: Selenskyj äußert sich zu russischer Offensive

Russische Armee startet Offensive in der Ostukraine

Russische Truppen waren am Freitag über die Landesgrenze hinweg zu einer breit angelegten Offensive in Richtung der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw vorgerückt. Die ukrainische Militärführung habe bereits Verstärkungen in Richtung Charkiw in Marsch gesetzt, erklärte Selenskyj.