Erneut Angriffe auf die Ukraine: Charkiw im Visier Russlands

Mehrere prominente russische Politiker sowie öffentliche Kommentatoren haben kürzlich erwähnt, dass Russland im Rahmen der "speziellen Militäroperation" sogar Charkiw einnehmen könnte . Es wurde mehrfach gesagt, dass Charkiw eine russische Stadt sei, ebenso wie Odessa , Mykolajiw und eine Reihe anderer großer Städte in der Ost- und Südukraine.

In der Nacht zu Mittwoch hat Russland die Ukraine erneut massiv angegriffen. Laut der ukrainischen Luftabwehr konnte ein Großteil der Raketen und Drohnen abgeschossen werden.

Geringe Kapazitäten in russischer Armee

Vor allem aber fehlt es der russischen Armee eindeutig an der Anzahl und Qualität der Infanteriekräfte, die für einen Stadtkampf dieser Größenordnung erforderlich sind.

Putins Armee hat in kurzer Zeit mehrere ukrainische Orte unter ihre Kontrolle gebracht. Welche Strategie Moskau verfolgt, analysiert Militärexperte Nico Lange bei ZDFheute live.

Keine Unterstützung in Charkiw

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Außerdem war Charkiw seit dem Beginn der umfassenden Invasion praktisch ständig russischen Angriffen ausgesetzt. In den ersten Monaten der Invasion versuchten die Russen, Charkiw zu überrennen und später zu belagern, die Stadt war mehrere Monate lang halb umzingelt, bis eine ukrainische Gegenoffensive sie im Herbst 2022 befreite.

Aufgrund des anhaltenden russischen Bombardements kam es zu großen Zerstörungen und humanitärem Leid. Die Artillerie- und Raketenangriffe hörten auch nach der Zurückdrängung der russischen Armee durch die ukrainischen Streitkräfte nicht völlig auf, sondern haben sich in den letzten Monaten sogar noch erheblich verstärkt.

Einige kleinere Siedlungen östlich und nordöstlich von Charkiw wurden von den russischen Streitkräften besetzt und furchtbar verwüstet. Die Einwohner von Charkiw wissen daher genau, was eine russische Besetzung für sie bedeuten würde.

Russland geht es eher um Unbewohnbarkeit

All diese Faktoren sind auch dem Kreml bestens bekannt. Daher ist es wahrscheinlicher, dass das eigentliche Ziel Russlands nicht darin besteht, Charkiw tatsächlich zu besetzen, sondern es unbewohnbar zu machen. Indem es Charkiw entvölkert und die meisten Bewohner vertreibt, könnte Moskau die Flüchtlingssituation innerhalb der Ukraine und indirekt auch im Westen erheblich verschärfen.

Die Tatsache, dass Russland die Energieversorgung und andere zivile Infrastrukturen in und um Charkiw systematisch zerstört, ist ein deutlicher Hinweis darauf. Mitte Mai 2024 sind die meisten Kraftwerke, die Charkiw versorgen, entweder zerstört oder schwer beschädigt. Das Energienetz ist noch mehr oder weniger integriert, aber es kommt bereits zu Stromausfällen. Weitere werden folgen, wenn die Russen ihre Angriffe auf die Transformatoren konzentrieren und so versuchen, das Netz zu zerschlagen.

Terror aus der Luft

Es sei eine neue Qualität, dass Putin die Atomwaffenübung angekündigt hat, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau. Ob das konkrete Folgen hat, sei offen.

Alles in allem ist es derzeit am wahrscheinlichsten, dass Russland Charkiw in nächster Zeit nicht belagert, sondern alles daransetzt, die Stadt zu ruinieren und zu entvölkern. Gerüchte über eine bevorstehende Belagerung sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Drucks.