Zerstörung in Odessa und Charkiw: Russische "Bruderliebe"

Die Präzisionswaffen der Deutschen und der westlichen Partner funktionieren mithilfe von GPS und sind deshalb sehr genau. "Russland setzt genau da an mit der elektronischen Kriegsführung", sagt Experte Lange. Die Russen seien in der Lage, GPS-Signale zu "jammen" , Munition also so zu stören, "dass sie nicht mehr weiß, wo das Ziel ist und deshalb woanders einschlägt".