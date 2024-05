Sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg: Putin gegen die Frauen

... ist Finnlands erfolgreichste Romanautorin. So lange sie schreibt, so lange warnt sie auch vor Wladimir Putin. In Deutschland fiel sie vor allem mit einem Auftritt 2014 auf der Frankfurter Buchmesse auf: Sie warnte vor der totalitären Herrschaft Russlands, erinnerte an die brutale Kolonialisierungsgeschichte Russlands.



Sofi Oksanen schreibt nicht nur aus einem politischen-historischen Verständnis heraus: Ihre Großtante, eine Estin, war während der sowjetischen Besatzung vergewaltigt worden und hörte danach auf zu sprechen. Ihre Werke erzählen immer auch Teile ihrer eigenen Biographie.