US-Waffen gegen Ziele in Russland? Was Kiew davon hätte

Angriffe gegen Ziele in Russland: Großbritannien lässt Ukraine entscheiden

Dass diese "Selbstbeschränkung" nun erstmals aufgehoben wurde, liegt an Großbritannien . Anfang Mai hatte der britische Außenminister David Cameron bei einem Besuch in Kiew betont, die Ukraine entscheide, wie sie die gelieferten Waffen des Vereinigten Königreichs einsetze. Kremlsprecher Dimitri Peskow verurteilte Camerons Aussage umgehend.

Was aber würde die Ukraine überhaupt durch die Option gewinnen, alle gelieferten Waffen auch gegen Ziele in Russland einsetzen zu können?

Die aktuelle Lage: Ukraine "massiv unter Druck"

"Europa liefert nicht, was die Ukraine jetzt bräuchte." Waffenlieferungen im Rahmen des neuen US-Hilfspakets verzögerten sich. "Russland nutzt dieses Zeitfenster, um so nah wie möglich an die zweitgrößte Stadt der Ukraine Charkiw heranzukommen, maximale Gebietsgewinne im Osten zu erzielen und so viel Energie-Infrastruktur wie möglich zu zerstören."