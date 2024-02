Ukraine-Hilfe: Kriegseintritt durch Taurus-Lieferungen?

Bundeskanzler Olaf Scholz ist davon offenbar nicht überzeugt . Er verwies am Montag bei einer Veranstaltung auf Großbritannien und Frankreich , die ähnliche Waffensysteme an die Ukraine liefern. Scholz deutete an, die beiden Länder beteiligten sich auch an der Zielsteuerung. Großbritannien widersprach Scholz auf Anfrage des "Spiegel". Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums gab an, der Einsatz und der Prozess der Zielauswahl sei Sache der ukrainischen Streitkräfte.