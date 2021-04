Zur Person: Emmanuel Macron

21. Dezember 1977: Emmanuel Macron wird in Amiens (Departement Somme) geboren;

2002-2004: Studium an der Ecole nationale d’administration (ENA)

Danach: Studium am Institut d’études politiques de Paris („Sciences Po“)

Philosophiestudium an der Universität Paris X (Nanterre);

2004-2008: Finanzinspektor im Finanzministerium;

2008-2011: Investmentbanker;

2011-2012: Geschäftsführender Gesellschafter der Bank Rothschild & Co.

2012-2014: Stellvertretender Generalsekretär des Präsidialamtes im Élysée-Palast;

2014-2016: Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales

14. Mai 2017: Amtseinführung als Präsident der Französischen Republik