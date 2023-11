Selenskyj: Kinder-Verschleppungen sind "eindeutig Genozid"

Scholz will am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande des Gipfels treffen. Am Dienstag hatte Deutschland bei einer internationalen Konferenz auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz der Ukraine weitere militärische Unterstützung im Wert von 400 Millionen Euro zugesagt . Die von der Ukraine gewünschten Taurus-Marschflugkörper waren aber noch nicht dabei. Dazu äußerte sich Scholz auf Nachfrage am Dienstag nicht.