UN-Jubiläum: Scholz sieht "neue Gräben" in der Welt

Seit 50 Jahren ist Deutschland Mitglied in der UN und einer der größten Unterstützer von Friedensmissionen. Mit einem neuen Milliardenpaket und konkreten Projekten will Berlin Armut und Krieg bekämpfen.

Zwar würden sich gerade neue Gräben in der Welt auftun und der Imperialismus zeige "einmal mehr sein hässliches Gesicht", sagte der SPD-Politiker am Montagabend (Ortszeit) bei einem Jubiläumsempfang im Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River.