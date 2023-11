UN-Nachhaltigkeitsgipfel: "Bei Zielen kaum Fortschritte"

... ist Agrarökologe und Naturschutzforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und außerplanmäßiger Professor an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg.

Seit 2020 ist er Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen und berät in dieser Funktion die Bundesregierung. Er ist Co-Vorsitzender des Globalen Berichtes des Weltbiodiversitätsrates IPBES.