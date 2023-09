Hier sind vor allem zwei Elemente wichtig: Phosphor und Stickstoff. Diese sind etwa in Pflanzen enthalten, die von Tieren gegessen werden, bevor diese die Stoffe in ihrem Kot ausscheiden, der dann wieder als Dünger für Pflanzen dienen kann. Moderne Landwirtschaft und Industrie haben die Kreisläufe dieser Elemente stark verändert und etwa Phosphor aus dem Bergbau in Form von künstlichem Dünger hinzugefügt. Überdüngung führt zu hohen Werten der Stoffe im Grundwasser sowie in den Meeren, was sich dort wiederum auf die Ökosysteme auswirkt. Dieser Bereich ist in der Zone mit steigendem Risiko.