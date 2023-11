Haushalt und Klima: Subventionen gegen Klimaschutz

Doch ein Milliardenposten wird bei all den Sparbemühungen wohl kaum angerührt werden: umwelt- und klimaschädliche Subventionen. Die belaufen sich in Deutschland jährlich auf rund 65 Milliarden Euro - laut einer Untersuchung des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2018. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht von einem ähnlichen Umfang an umweltschädlichen Subventionen in Deutschland in den vergangenen Jahren aus.