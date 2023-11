Scholz lässt Expertenrat-Kritik am Klimagesetz abperlen

Unzureichend: So hart kritisiert der unabhängige Expertenrat für Klimafragen das Klimaschutzgesetz der Ampelkoalition. 22.08.2023 | 2:12 min

Das Urteil des Expertenrates ist eindeutig: Das geplante Klimaschutzgesetz der Bundesregierung wird nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Die eigenen Maßnahmen würden überschätzt, so die Bilanz des Expertenrates für Klimafragen, der am Dienstag sein neues Gutachten über das Gesetz vorlegte. Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) sieht das jedoch völlig anders:

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen genau das tun, was man braucht, damit Deutschland 2045 CO2-neutral wird.

Scholz besuchte am Dienstag eine Windkraftanlage in Nordrhein-Westfalen und verwies dabei auf die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen, die seine Ampel-Koalition ergriffen habe. "Die Modernisierung schreitet mit großem Tempo voran", sagte Scholz.

Expertenrat: Gesetz reicht nicht

Bis 2045 muss das Land klimaneutral sein, die CO2-Emissionen sollen jährlich um ein bis zwei Prozent runter. Der Expertenrat hatte am Vormittag kritisiert, dass die 130 Maßnahmen des Klimaschutzgesetzes unzureichend seien, um die Klimaschutz-Ziele zu erreichen. Die Bundesregierung gehe von einem "unzureichenden Minderungsanspruch" aus. Die Lücke werde immer größer, weil die Prognose der Bundesregierung und der tatsächliche Effekt nicht zusammenpassten:

Das Klimaschutzgesetz entspreche demnach "nicht dem Anspruch", dass die Klimaziele zu erreichen sind, so Hans-Martin Henning, Vorsitzender des Expertenrates bei der Vorstellung des Berichts. "Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept", so seine Stellvertreterin Brigitte Knopf.

Vieles für Beurteilung unklar

Gelieferte Datengrundlage der Ampel "unzureichend"

Der Expertenrat konstatiert in seinem Bericht deswegen "erhebliche Unschärfen und Unsicherheiten". Entscheidend werde sein, wie das Heizungsgesetz ausgestaltet werde.

Dem Expertenrat lag ein Gesetzentwurf zugrunde, der inzwischen schon wieder modifiziert worden ist. Je nachdem könne, wie das Gebäudeenergiegesetz ausgestaltet wird, kann es in den Sektoren Energie, Industrie und Gebäude zur Minderung der Treibhausgase beitragen. Oder eben auch nicht. Zumindest ist inzwischen nach einer Anfrage der Union klar, dass das Förderprogramm zum Heizungsaustausch über die KfW-Bank im Januar beginnen soll.

Und noch eine Unsicherheit sieht das Gremium: Die Bundesregierung habe ihnen zwar eine umfangreiche Datengrundlage für den Prüfbericht geliefert. Allerdings eine "unzureichende". Und so könne eben die von der Bundesregierung selbst angenommene "Minderungswirkung" nicht "bestätigt" werden kann. Die Bundesregierung selbst betont, dass sie von einer Lücke von 200 Millionen Tonnen CO2 ausgeht. Zum Beginn der Legislaturperiode seien es 1.000 gewesen.

Deutschland-Ticket: Vier oder 22 Megatonnen?

Und selbst die Bundesregierung scheint sich nicht einig, was welche Maßnahme bringt. Umwelt, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium liegen in ihren Schätzungen oft erheblich auseinander. Beim Deutschland-Ticket etwa geht das Bundeswirtschaftsministerium von einer Einsparung von vier Megatonnen CO2 aus, das Verkehrsministerium aber von 22 Megatonnen. Welche stimmt? Das weiß der Expertenrat auch nicht so genau.