Windkraftausbau: NRW will 1.000-Meter-Regel kippen

In NRW sollen Windräder künftig näher an Wohngebieten stehen dürfen.

Wohl kaum Widerstand gegen Bürgerwindpark in Simmerrath

Gut für die Bürger und gut auch für Gewerbetreibende. Denn Dank der Einnahmen liegt etwa die Gewerbesteuer in Simmerath deutlich niedriger als in den Nachbargemeinden.

Während 2022 der globale Zuwachs 17 Prozent betrug, lag er in der EU bei neun Prozent. 12.04.2023 | 0:20 min

Simmerath könnte Vorbild für andere Kommunen werden

Geht es nach der Landesregierung von NRW, könnte der Bürgerwindpark von Simmerath bald Vorbild werden für andere Kommunen. Konkret würde das bedeuten, dass mit Hilfe eines "Bürgerenergiegesetzes" Projektträger künftig verpflichtet werden, haftungsbeschränkte Gesellschaften zu gründen, an denen Bürgerinnen und Bürger, oder aber Kommunen beteiligt werden.

Es wäre ein Baustein in einem Maßnahmen-Paket, mit dem die schwarz-grüne Landesregierung in NRW den Ausbau von Windkraft beschleunigen will.