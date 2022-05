Wie schaffen wir unsere Energiewende?

Prof. Quaschning ist deutscher Ingenieurwissenschaftler und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin und vertritt die Auffassung, dass die Energieversorgung für eine Begrenzung der globalen Erwärmung schnellstmöglich vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt werden muss. In seinem neusten Buch kommt er zu dem Ergebnis, dass dies in Deutschland bereits bis 2035 erreichbar wäre. In der Kernenergie und der CO2-Abscheidung und -Speicherung sieht er keine ernst zu nehmenden Alternativen. Für einen derartigen Umbau der Energiewirtschaft ist nach Quaschning ein breiter Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energien nötig. Speziell in der Solarenergie und Windkraft sieht er dabei große Potenziale.