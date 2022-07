Lebenslauf Volker Wissing

Geboren am 22. April 1970 in Landau, in der Pfalz

1989: Abitur am Staatlichen Gymnasium Bad Bergzabern

1989 bis 1994: Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, erstes juristisches Staatsexamen

1996: Zweites juristisches Staatsexamen in Mainz

1997: Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

1997 bis 1999: Richter und Staatsanwalt in Zweibrücken und Landau in der Pfalz

2000 bis 2004: Persönlicher Referent des Ministers der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz, Herbert Mertin

2001: Ernennung zum Richter am Landgericht Landau in der Pfalz

2004 bis 2013: Mitglied des Deutschen Bundestages

2009 bis 2011: Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages

Seit 2011: Vorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz

2011 bis 2013: Stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

Seit 2013: Mitglied des Präsidiums der FDP

Seit 2013: Rechtsanwalt

2016 bis 2021: Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtages sowie stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

2020 bis 2021: Generalsekretär der FDP

Seit 2021: Mitglied des Deutschen Bundestages

Seit Dezember 2021: Bundesminister für Digitales und Verkehr