Regierungsbefragung: Baerbock steht Rede und Antwort

Wer nimmt teil?

Was ist die Regierungsbefragung?

Abgeordnete haben mittwochs nach der Sitzung des Bundeskabinetts die Möglichkeit, Auskunft über die dort besprochenen Themen einzufordern und Fragen an Mitglieder der Regierung zu stellen. Die Regierungsbefragung beginnt mit kurzen Berichten über Themen der Kabinettssitzung vom Vormittag und geht in eine Fragerunde über. Die Abgeordneten können dann 90 Minuten lang zunächst zu den vorgestellten Themen, danach zu weiteren Themen der Kabinettssitzung und schließlich zu sonstigen Angelegenheiten Fragen an die Regierungsvertreter stellen.