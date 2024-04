FDP fordert neuen Entwurf zur Kindergrundsicherung

Neuer Zoff ums Dauersorgenkind: Familienministerin Paus will für die Kindergrundsicherung 5.000 Behördenstellen schaffen. Die FDP ist strikt dagegen. Scheitert das Ampel-Projekt?

Der Streit um die Kindergrundsicherung hält an: Nun fordert die FDP einen neuen Gesetzentwurf. Der vorliegende Entwurf von Bundesfamilienministerin Lisa Paus Grüne ) sei "handwerklich schlecht, nicht zu Ende gedacht und hat juristische Lücken", sagte der stellvertretende FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christoph Meyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag).

Paus hatte mit ihrem Vorstoß, für die geplante Kindergrundsicherung 5.000 neue Stellen schaffen zu wollen, den Koalitionspartner FDP gegen sich aufgebracht. Aus der FDP-Fraktion hieß es, der Entwurf von Paus sei in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig.

Awo-Chef: Ampel muss Konflikt beilegen

Bundesregierung will Zeitplan überprüfen

Das Kabinett hatte im September einen Gesetzentwurf mit dem Ziel verabschiedet, dass die Kindergrundsicherung am 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Nach Bedenken der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesrats kündigte die Bundesregierung im Dezember an, den Zeitplan zu überprüfen.