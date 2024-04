Bundestag berät Gesetz gegen Belästigung Schwangerer

Schwangere sind auf dem Weg zu Beratungsstellen oder Kliniken, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, zunehmend Protesten von Abtreibungsgegnern ausgesetzt. Die Bundesregierung plant daher eine Reform des sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetzes, um die Frauen besser zu schützen. Am Mittwoch berät der Bundestag in erster Lesung über den Entwurf. Was geplant ist: