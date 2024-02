Gefährliches Netz radikaler Abtreibungsgegner

Rechte und rechtsextreme Gruppierungen schließen sich der Anti-Abtreibungsbewegung an. Die Recherche zeigt, wie weit ihr Einfluss reicht und wie gefährlich das sein kann. 19.02.2024 | 29:38 min

AfD-Politiker laufen beim "Marsch für das Leben" mit

Die Zahl der Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sinkt jährlich. In manchen Regionen Deutschlands gibt es keinen einzigen Arzt mehr, der Abtreibungen durchführt. 06.06.2023 | 9:57 min

Religiöse Rechte wollen Einfluss

Die AfD , das zeigen die Recherchen des ZDF, ist ein wichtiger Akteur in einem engmaschigen internationalen Netzwerk aus rechtsextremen Politikerinnen, einflussreichen Geldgebern und christlichen Fundamentalisten. Über das Thema Schwangerschaftsabbrüche versuchen religiöse Rechte Einfluss auf die Politikgestaltung zu nehmen. Ihr Ziel: Anschlussfähige Mehrheiten bilden - nicht nur auf der Straße, sondern vor allem in den Parlamenten.

In Warschau und anderen Städten Polens haben Tausende für das Recht auf Abtreibung demonstriert. 15.06.2023 | 0:19 min

Lebensschutz-Bewegung verbreitet gefährliche Methode

Und in Europa? "Wir sehen in fast jedem Land Versuche, reproduktive und sexuelle Rechte zurückzudrängen. Stärker als je zuvor", sagt der Experte Neil Datta, Direktor des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights" (EPF) am EU-Parlament.