Frankreich will Abtreibung in Verfassung aufnehmen

Neu ist: Die Aufnahme in die Verfassung würde es künftigen Regierungen deutlich erschweren, die geltenden Abtreibungsregelungen abzuschaffen. Eine Antwort auf viele Rückschritte, die Frauen in anderen Ländern zuletzt hinnehmen mussten. In den USA kippte der Supreme Court 2022 das Urteil "Roe vs. Wade", das das Recht auf Abtreibung im ganzen Land garantiert hatte. Frankreich will einen anderen Weg gehen.