Fetozid: Über die Entscheidung einer späten Abtreibung

Emotional war es für mich sehr wichtig und hilfreich, meine eigenen Gefühle und Gedanken zu beobachten. Ich habe viele Gespräche mit meinem Mann geführt und wir haben versucht, ehrlich und ohne Vorurteile darüber zu reden. Wie wichtig ist uns ein selbstbestimmtes Leben, was schaffen wir als Familie, was können wir verantworten? Und am Ende haben wir uns für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden.