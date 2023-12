Adoptionen: Warum die Zahl in Deutschland sinkt

Als Isabels Adoptivmutter sie als Baby das erste Mal auf den Schoß nimmt, spürt sie: Es gibt keinen Unterschied zwischen der Liebe zu einem leiblichen und einem adoptierten Kind. So erzählt es Isabel selbst. Die 34-Jährige wurde in Sri Lanka geboren und kurz nach ihrer Geburt von ihren deutschen Eltern adoptiert. Da sie unehelich geboren wurde, gab ihre biologische Mutter sie zur Adoption frei. Die Probleme wären in der sri-lankischen Gesellschaft zu groß gewesen.