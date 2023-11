Care-Arbeit und Finanzen: So können Paare sich aufstellen

On top sind die Finanzen innerhalb der Paare während der Sorgearbeit oft ungleich verteilt . Bei Frederike und Lennart sehen sie so aus: Sie hat mit BAföG und Elterngeld etwas mehr als die Hälfte seines Einkommens. Was also tun, damit das Gefälle zumindest paarintern nicht zu groß wird? Drei Ideen: