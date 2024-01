Trauer am Arbeitsplatz: Wie sieht der richtige Umgang aus?

Trauer ist sehr individuell und unterscheidet sich in Qualität, Intensität, Verlauf und Dauer. Was Trauer mit Menschen macht, ist daher nicht vorhersehbar. Zudem unterscheiden sich ihre Bedürfnisse.



Nicht nur das Privatleben, auch das berufliche Umfeld ist davon betroffen. Es gibt Trauernde, die morgens kaum aus dem Bett kommen und nicht in der Lage sind, wie gewohnt weiterzuarbeiten. Andere stürzen sich in die Arbeit und versuchen, den Verlust und Schmerz zu verdrängen.



Jeder Trauernde muss für sich herausfinden, wie er den Verlust am besten verarbeiten kann und wie lange er dafür braucht. Bei der Verarbeitung der Trauer spielt das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle.