Trösten: Wie man richtig Trost spendet und was hilft

Es sind Momente der Sprachlosigkeit und Unsicherheit. Ob Beziehungskrise oder Trauer um einen Verstorbenen: Seine Geliebten leiden zu sehen, ist hart, und wir möchten helfen. Doch wie findet man die richtigen Worte? Was will der Trauernde wirklich hören? Die Kunst des Tröstens ist eine Fähigkeit, die sich auf methodischem Wege für jede*n erlernen lässt.

Michael Lehofer, Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut sowie ärztlicher Direktor am Landeskrankenhaus Graz Süd-West, verrät, wie es gelingt, seinen Trost gewählt zu kommunizieren und nimmt zusammen mit ZDFheute einige Trost-Floskeln unter die Lupe.

Wie tröstet man jemanden?

"Kopf hoch, das wird schon wieder!"

Bei dieser häufig verwendeten Floskel schwingt ein herabsetzender Unterton mit. Vielleicht liegt es daran, dass Gefühle und Wertungen stets unterschiedlich ausfallen und es einem Außenstehenden nicht zustehen darf, die Tragik eines Ereignisses zu beurteilen. Nicht jede*r sieht Licht am Ende des Tunnels.

Wer also wenig involviert in das Geschehen ist und trotzdem trösten möchte, lässt das mit dem "Kopf hoch" also lieber bleiben und steht dem anderen stattdessen einfühlsam bei.