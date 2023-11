Wenn Angehörige sterben:Was tun im Todesfall?

Finden die Angehörigen ein Testament des Verstorbenen , besteht eine gesetzliche Pflicht, dieses unverzüglich an das Nachlassgericht zu übergeben. Das Nachlassgericht ist in der Regel das Amtsgericht am letzten Wohnsitz des Verstorbenen. Wird ein Testament hingegen bei Gericht verwahrt, wird dieses durch die Meldung beim Standesamt automatisch über den Tod informiert und eröffnet es.