Digitalen Nachlass regeln: Was Sie beachten sollten

Unser Leben ist längst auch digital: Soziale Netzwerke, Musik, Filme, Einkäufe oder Onlinebanking finden im Netz statt. Was geschieht damit, wenn wir sterben?

Kaum Kenntnis über existierende Accounts und Verträge

Die Hinterbliebenen können ohne einen digitalen Nachlass, also ohne dass jemand Vorkehrungen getroffen hat, kaum Kenntnis über alle existierenden Accounts und Verträge haben.

Abos laufen nach dem Tod weiter

In der Regel hat der Anbieter keine Kenntnis davon, dass jemand verstorben ist. Erst, wenn die Hinterbliebenen eine Meldung machen an den Dienst, dann bekommt der Anbieter Kenntnis davon. Und ja, wenn kein digitaler Nachlasskontakt hinterlegt ist, dann wird erstmal überhaupt nichts passieren.

Feste Regeln fürs digitale Leben nach dem Tod

Denn um Missbrauch etwa mit falschen Todesmeldungen zu vermeiden, gibt es feste Regeln für das digitale Leben nach dem Tod. Viele Anbieter wie Facebook, Instagram oder Google bieten eigene Services für Hinterbliebene an. Mit einem Nachweis, etwa der Sterbeurkunde oder dem Erbschein, kann das Profil gelöscht oder in den sogenannten Gedenkzustand versetzt werden.

Was konkret geschieht, bestimmen die Erben: In einem Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof nämlich festgelegt, dass auch digitale Daten und Zugriffsrechte vererbt werden wie reale Gegenstände.

Gute Vorsorge hilft Angehörigen

Gute Vorsorge hilft also Stress für die Angehörigen zu vermeiden: Auf einer Liste Anbieter, Account und Kennwort notieren sowie festlegen, was mit dem Profil geschehen und wer sich darum kümmern soll. Das gilt auch für Verkaufsplattformen wie Ebay oder Amazon

Wichtig auch: Für welche Fälle gilt die Vollmacht, zum Beispiel "über den Tod hinaus" oder bereits bei schwersten Erkrankungen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine Accounts zu pflegen oder Abos zu nutzen.

Liste mit Accounts und Abos an sicheren Ort legen

Die Liste ist wichtig und sie sollte nicht in falsche Hände geraten: "Wir empfehlen da, dass man diese Liste an einem sicheren Ort ablegt, wo man aber eben selbst ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten Zugriff hat", rät die Verbraucherschützerin. Ein vorhandenes Bankschließfach sei eine Option, das Prinzip ist aber klar: Die Liste sollte man so verwahren, dass zu Lebzeiten alles geheim bleibt und nach dem Tod gefunden wird. Sinnvoll kann auch sein, dort die Kennwörter oder PIN-Nummern für Handy und PC zu notieren, falls man vertrauten Menschen Zugriff gewähren möchte.