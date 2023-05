Der Vater ist vor einem Monat gestorben. Vor 81 Jahren wurde er in Eskişehir in der Türkei geboren, mehr als 50 Jahre hat er in Berlin gelebt und hier ist heute die Heimat seiner Kinder und Enkel. Am liebsten wäre er aber in der Türkei beigesetzt worden, erzählen seine Frau und seine Tochter.