Reerdigung: Alternative Bestattung im Kokon

Stirbt ein Mensch in Deutschland, gibt es zwei Optionen: Entweder die Angehörigen lassen den Leichnam einäschern oder der Verstorbene wird in einem Sarg in der Erde beigesetzt. Zusätzlich zu diesen Bestattungsformen gibt es seit 2022 eine weitere: die Reerdigung. Diese Bestattungsart ist jedoch bisher nur in Schleswig-Holstein als Pilotprojekt erlaubt. Was passiert dabei genau?