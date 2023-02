Viele Frauen in ähnlichen Situationen weichen deshalb in die Niederlande aus. Dort ist das Angebot größer, zudem bleibt der Abbruch bis zur 24. Schwangerschaftswoche straffrei. Die niederländische Frauenärztin Gabie Raven schildert, dass viele der Frauen, die zu ihr in die Praxis kämen, in ihrer Schwangerschaft schon zu weit fortgeschritten seien für einen Abbruch in Deutschland.