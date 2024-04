Kommission wohl für legale Abtreibung bis zur zwölften Woche

In der Debatte um neue Regeln für Schwangerschaftsabbrüche werden die Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission erwartet. Einem "Spiegel"-Bericht zufolge will die Arbeitsgruppe der Bundesregierung die generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen empfehlen.

Ministerien beziehen keine Stellung

Vor einem Jahr hatte sich das vor allem aus Juristen, Medizinern und Ethikern bestehende Gremium konstituiert. Seine Empfehlungen zur Abtreibungsfrage, aber auch zu Fragen einer Liberalisierung von Eizellspende und nicht-kommerzieller Leihmutterschaft wollen die Mitglieder offiziell am kommenden Montag in Berlin vorstellen. Laut "Spiegel" will das Gremium eine Liberalisierung empfehlen: